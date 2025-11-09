Bundesliga | Freiburg-St. Pauli maçı yayın bilgileri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Freiburg ile St. Pauli, Bundesliga'nın 10. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 9 haftada topladığı 10 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde 3 puanı cebine koymak için sahaya çıkacak. 7 puanla 16. sırada bulunan St. Pauli ise bu sezon istediği performansı henüz gösteremedi. Alexander Blessin'in öğrencileri, sezonun 3. galibiyeti için mücadele edecek. Peki Freiburg-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 14:54
Freiburg-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor! Freiburg ile St. Pauli, zorlu haftanın dikkat çeken maçında karşı karşıya geliyor. İlk 9 haftada 10 puan toplayarak 11. sırada yer alan ev sahibi Freiburg, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Konuk ekip St. Pauli ise 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Alexander Blessin'in öğrencileri, deplasmanda alacakları galibiyetle moral bulmanın ve ligde yükselişe geçmenin peşinde olacak. İşte Freiburg-St. Pauli maçı detayları...

Freiburg-St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Freiburg-St. Pauli maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Freiburg'daki Europa-Park Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Freiburg-St. Pauli MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg-St. Pauli maçı, S Sport Plus ve TiviBu spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçta Benjamin Brand düdük çalacak.

