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Haberler Almanya Bundesliga Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Leipzig ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 08:51
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Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Stuttgart maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi; Nedeljkovic, Bitshiabu, Lukeba, Raum; Baku, Seiwald, Vermeeren, Simons; Sesko, Openda

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Millot, Fuhrich; Undav, Woltemade

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