Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leipzig - Stuttgart maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
LEIPZIG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leipzig: Gulacsi; Nedeljkovic, Bitshiabu, Lukeba, Raum; Baku, Seiwald, Vermeeren, Simons; Sesko, Openda
Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Millot, Fuhrich; Undav, Woltemade
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