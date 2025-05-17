Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Stuttgart maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi; Nedeljkovic, Bitshiabu, Lukeba, Raum; Baku, Seiwald, Vermeeren, Simons; Sesko, Openda

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Millot, Fuhrich; Undav, Woltemade

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