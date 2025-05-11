Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Garcia, Xhaka, Grimaldo, Buendia, Wirtz, Schick

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson, Brandt, Adeyemi, Guirassy

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