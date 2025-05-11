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Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. haftada Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 12:45 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 12:45
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Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Garcia, Xhaka, Grimaldo, Buendia, Wirtz, Schick

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson, Brandt, Adeyemi, Guirassy

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