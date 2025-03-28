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Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Bayer Leverkusen ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 10:53
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Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Bochum maçı 28 Mart Cumartesi günü saat 22.30'da beIN Sports 3 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky; Mukiele, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Garcia; Schick

Bochum: Horn; Oermann, Ordets, Medic; Passlack, Bero, Sissoko, Krauss, Wittek; Hofmann, Masouras

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