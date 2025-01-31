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Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Werder Bremen ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 17:50
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Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Mainz 05 maçı 31 Ocak Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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