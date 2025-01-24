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Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Wolfsburg ile Holstein Kiel karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 09:00
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Wolfsburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - HOLSTEIN KIEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Holstein Kiel maçı 24 Ocak Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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