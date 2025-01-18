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Haberler Almanya Bundesliga Bochum - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Bochum ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bochum - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 12:00
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Bochum - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bochum - Leipzig maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3 ekranlarından yayınlanacak.

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