  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Almanya Bundesliga Holstein Kiel - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Holstein Kiel ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Holstein Kiel - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Holstein Kiel - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Holstein Kiel - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Borussia Dortmund maçı 14 Ocak Salı günü saat 20.30'da beIN SPORTS 4 ekranlarından yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi
Barış Alper için rekor bonservis! G.Saray tarihine geçecek
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi Türkiye voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son uyarı: Terörle pazarlık yapılmaz silahları gömün
Kenan Yıldız'a dava şoku!
Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Como - Milan maçı ne zaman? Como - Milan maçı ne zaman? 11:38
Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 11:06
Holstein Kiel - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Holstein Kiel - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 10:53
Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman? 10:58
Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı ne zaman? 11:03
F.Bahçe'ye Diego Carlos müjdesi! F.Bahçe'ye Diego Carlos müjdesi! 11:04
Daha Eski
Brentford - Manchester City maçı ne zaman? Brentford - Manchester City maçı ne zaman? 09:37
G.Saray'dan santrfor hamlesi! G.Saray'dan santrfor hamlesi! 09:39
West Ham United - Fulham maçı ne zaman? West Ham United - Fulham maçı ne zaman? 09:42
Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman? Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman? 09:51
G.Saray'da Muani gelişmesi! G.Saray'da Muani gelişmesi! 10:19
Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda 10:35