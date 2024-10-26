Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - Borussia Dortmund maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports MAX 1, TiviBu Spor 1 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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