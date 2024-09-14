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Haberler Almanya Bundesliga

Holstein Kiel 1 - 6 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Holstein Kiel, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Maçtan 3 puanı alarak ayrılan taraf, 6 - 1'lik skor ile Bavyera ekibi Bayern Münih oldu. İşte maçın detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 21:24
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Holstein Kiel 1 - 6 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Holstein Kiel, Holstein-Stadion'da Bavyera ekibi Bayern Münih'i ağırladı. Münih, deplasmanda gol oldu yağdı ve 3 puanı alarak eve dönmeyi başardı. İşte bol gollü maçın detayları...

Maçın başlama düdüğü çalmasının üzerinden henüz 1 dakika geçmişken J. Musiala, H. Kane'nin asisti ile topu ağlarla buluşturdu ve Münih'in açılış golünü kaydetti: 1 - 0

İlk golün mimarı H. Kane, S. Gnabry'nin asisti ile dakika 7'de farkı ikiye çıkardı: 2 - 0

N. Remberg, 13. dakikada kendi kalesine kaydettiği gol ile farkı 3'e çıkardı: 3 - 0

H. Kane, K. Coman'ın asisti ile ilk yarı skorunu belirleyecek golü 43. dakikada kaydetti: 4 - 0

İkinci yarı başladı ve dakika 65'te M. Olise'nin kaydettiği gol ile fark 5 oldu: 5 - 0

Dakika 82'de A. Gigovic'in golü ile Kiel maçtaki ilk golünü kaydetmeyi başardı: 5 - 1

H. Kane, 90+1 Bayern Münih'in kazandığı penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve hat-trick yaparak skora nokta koydu: 6 - 1

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