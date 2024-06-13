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Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi! Yeni hoca Nuri Şahin

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da Alman teknik adam Edin Terzic ile yollar ayrıldı. Terzic'e veda eden Dortmund'da Nuri Şahin'in göreve başlayacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 14:14
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Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi! Yeni hoca Nuri Şahin

Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren 41 yaşındaki Alman teknik adam Edin Terzic, takımıyla yollarını ayırdı.

Alman ekibi resmi sitesinden, Edin Terzic'e veda edildiğini duyurdu. Dortmund'un başında bu sezon 50 maça çıkan Terzic; 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik adam, 1.86 puan ortalaması yakaladı.

YENİ HOCA NURİ ŞAHİN

Terzic ile yollarını ayıran Dortmund'un yeni teknik direktörü de belli oldu. Bild'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği iddia edildi. Nuri Şahin, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını üstleniyordu.

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