Bayer Leverkusen 2 - 1 Hoffenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayer Leverkusen ve Hoffenheim karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan müsabakada 1-0 geriye düşen Leverkusen, son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Robert Andrich ve 90+1. dakikada Patrik Schick atarken, Hoffenheim'in tek golünü ise 33. dakikada Maximilian Beier kaydetti.
Bu sezon 39 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun öğrencileri, ligde üst üste 8. galibiyetini alarak puanını 73 yaptı.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan konuk takım Hoffenheim ise 33 puanda kaldı.