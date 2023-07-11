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Union Berlin David Datro Fofana'yı transfer etti!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Chelsea'den forvet oyuncusu David Datro Fofana’yı kiraladığını açıkladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 14:40
Union Berlin David Datro Fofana'yı transfer etti!

Union Berlin, İngiliz temsilcisi Chelsea'den forvet oyuncusu David Datro Fofana'yı kiraladığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin, Chelsea'den 20 yaşındaki forvet oyuncusu David Datro Fofana'nın kiralandığını açıkladı. Alman ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Chelsea'den David Datro Fofana ile 2023/2024 sezonu için anlaşma sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Fofana, "Union son yıllarda güçlü bir şekilde gelişti ve yeni sezonda onun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Kulüp uzun süredir benim için çok çalıştı" diye konuştu.

Union Berlin Genel müdürü Oliver Ruhnert ise, "David'in hızı ve esnek hücum özellikleri bizim için önemli özellikler" dedi.

20 yaşındaki Fildişili futbolcu, geride kalan sezonda Chelsea formasıyla 16 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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