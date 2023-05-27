Şampiyonluk sonrası Bayern Münih'te şok ayrılık! Oliver Kahn ve Salihamidzic gönderildi

Bundesliga'nın 34. haftasında deplasmanda Köln'ü mağlup eden Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti.

Borussia Dortmund'un evinde Mainz ile 2-2 berabere kalmasıyla birlikte Münih, averajla mutlu sona ulaştı.



ÜST ÜSTE 11'İNCİ ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih, Borussia Dortmund'un puan kaybetmesinin ardından ligi averajla 1'inci sırada bitirerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonluk ile birlikte Bayern Münih, üst üste 11'inci ve toplamda 33'üncü kez bu kupayı müzesine götürdü.

Bild'in haberine göre, Bayern Münih, CEO Oliver Kahn ve Sportif Direktör Hasan Salihamidzic'i görevden aldı.



TAKIM KAPTANI İNANAMADI

Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'in görevden alınması hakkında Thomas Müller: "Bu karar şimdi mi alındı? Son düdükten bir dakika sonra mı? Siz söyleyene kadar hiçbir şey bilmiyordum."

GÖREVE DREESEN GETİRİLDİ

Bayern Münih, Oliver Kahn ve Salihamidzic'in görevden alındığını açıkladı. Christian Dreesen, kulübün yeni CEO'su olarak göreve başladı.