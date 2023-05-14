Haberler Almanya Bundesliga Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada Leipzig ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 10:00
Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Werder Bremen maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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LEIPZIG - WERDER BREMEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig
Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Olmo; Werner, Nkunku

Werder Bremen
Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Gross, Stage, Jung; Philipp, Ducksch

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