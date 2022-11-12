Schalke - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Schalke ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke - Bayern Münih maçı 12 Kasım Cumartesi günü, saat 20.30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

SCHALKE - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Schwolow; Brunner, Yoshida, Matriciani, Mohr; Kral, Krauss; Drexler, Mollet, Bulter; Polter

Bayern Münih

Neuer; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Coman; Choupo-Moting