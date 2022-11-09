Haberler Almanya Bundesliga Schalke - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Schalke ile Mainz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Schalke - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 12:00
Schalke - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Schalke ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke - Mainz maçı 9 Kasım Çarşamba günü, saat 22.30'da beIN Sports MAX 2 ve Tivibu Spor 5'te canlı yayınlanacak.

SCHALKE - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Schwolow; Brunner, Yoshida, Matriciani, Mohr; Kral, Flick; Drexler, Polter, Bulter; Terodde

Mainz

Zentner; Bell, Hack, Caci; Widmer, Barkok, Kohr, Caricol; Burkardt, Fulgini; Onisiwo

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