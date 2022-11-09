Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Köln ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Bayer Leverkusen maçı 9 Kasım Çarşamba günü, saat 20.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

KOLN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Köln

Schwabe; Schmitz, Soldo, Kilian, Pedersen; Martel, Skhiri; Thielmann, Duda, Kainz; Tigges

Bayer Leverkusen

Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker; Diaby, Hudson-Odoi; Hlozek