Haberler Almanya Bundesliga Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Köln ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:05
Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Köln ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Bayer Leverkusen maçı 9 Kasım Çarşamba günü, saat 20.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

KOLN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Köln

Schwabe; Schmitz, Soldo, Kilian, Pedersen; Martel, Skhiri; Thielmann, Duda, Kainz; Tigges

Bayer Leverkusen

Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker; Diaby, Hudson-Odoi; Hlozek

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