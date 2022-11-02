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Manuel Neuer cilt kanserine yakalandığını açıkladı!

Alman devi Bayern Münih'in kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, hayranlarına üzen haberi verdi. Yıldız kaleci cilt kanseri olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 19:14
Manuel Neuer cilt kanserine yakalandığını açıkladı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma terleten Alman milli kaleci Manuel Neuer, cilt kanseri sebebiyle üç kez ameliyat edildiğini açıkladı.

Tenisçi Angelique Kerber ile bakım ve güneş koruma ürünlerini piyasaya sürecek ortak bir şirket kuran Neuer, şirketin tanıtımına ilişkin yapılan basın duyurusunda açıklamalarda bulundu.

Neuer, Kerber ve kendisinin cilt hastalıklarına ilişkin önceden yaşanmış hikayeleri olduğunu belirterek, kendisinin cilt kanserinden dolayı üç kez ameliyat edildiği bilgisini paylaştı.

Tecrübeli kaleci, sürekli açık havada antrenman yaptığını ve boş vaktini de doğada geçirmeyi sevdiği için güneşten korunmaya dikkat ettiğini kaydetti.

Öte yandan Neuer omuzundaki sakatlık sebebiyle bir süreden beri forma giymiyor. Ancak Neuer'in 18 gün sonra Katar'da başlayacak 2022 Dünya Kapası öncesinde kaleye döneceği bildirildi.

Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, Neuer'in hafta başından beri antrenmanlara başladığını ifade ederek, "İyi durumda. Gelişmesi iyi. Bu hafta sonu Berlin'de oynanacak karşılaşmada maça çıkabilir. Bunu günden güne değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, 2022 Dünya Kupası aday kadrosunu 10 Kasım'da açıklayacak.

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