Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında heyecan devam ederken Union Berlin ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:01
Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Union Berlin ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Dortmund maçı 16 Ekim Pazar günü saat 18:30'da Tivibu Spor ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Ryerson, Schafer, Khedira, Haberer, Giesselmann; Becker, Siebatcheu

Borussia Dortmund

Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko

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