Haberler Almanya Bundesliga Schalke - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke ile Union Berlin Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Schalke ile Union Berlin maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Schalke - Union Berlin karşılaşmasının detayları haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:30
Schalke - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Schalke ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke - Union Berlin maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Schalke - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SCHALKE - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Schwolow; Brunner, Thiaw, Yoshida, Ouwejan; Krauß, Kral, Zalazar; Mohr, Terrode, Bulter

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Schafer, Khedira, Jaberer, Ryerson; Becker, Siebatcheu

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