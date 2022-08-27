Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Hoffenheim ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Augsburg maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor canlı yayınlanacak.

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HOFFENHEIM - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim

Baumann; Kabak, Vogt, Akpoguma; Tasende, Baumgartner, Geiger, Promel, Skov; Rutter, Kramaric

Augsburg

Gikiewicz; Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai; Pedersen, Gruezo, Rexhbecaj, Iago; Maier, Jensen; Demirovic