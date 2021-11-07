Hertha Berlin Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanada CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 12 puanı bulunan Hertha Belin sahasında 17 puanlı Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Ev sahibi takımda Lukas Klunter'in sakatlığı bulunuyor. Konuk ekipte ise Charles Aranguiz, Julian Baumgartlinger, Mitchel Bakker, Patrik Schick, Timothy Fosu-Mensah ve Karim Bellarabi sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecekler. Maçla ilgili detaylar haberimizde...
HERTHA BERLIN-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hertha Berlin'in sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 17.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HERTHA BERLIN-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Hertha Berlin: Alexander Schwolow, Deyovaisio Zeefuik, Niklas Stark, Cimo Rocker, Peter Pekarik, Santiago Ascacibar, Lucas Tousart, Marco Richter, Jurgen Ekkelenkamp, Maximilian Mittelstadt, Krzystof Piatek.
Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Odilon Kossounou, Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Robert Andrich, Daley Sinkgraven, Moussa Diaby, Florian Wirtz, Lucas Alario.