PSG'den Erling Haaland bombası! Bonservis bedeli...

Fransız devi PSG, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması durumunda transfer listesinin ilk sırasında Erling Haaland'ı aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Footmercato'nun haberine göre, Norveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşmeler başladı. PSG'nin, Erling Haaland için 75-90 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.

HAALAND'A CAZİP SÖZLEŞME!

Öte yandan 21 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için cazip bir kontrat teklif edilecek. Fransız devinin, Haaland'a primler hariç yıllık 38-42 milyon euro arasında 2+1 yıllık sözleşme önereceği belirtildi.

Borussia Dortmund formasıyla istatistikleri altüst eden Erlin Haaland, 67 maçta 68 gol attı ve 19 asist yaptı.