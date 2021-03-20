Aktüel haberler (20.03.21)

Dünya Atletizm Grand Prix'sinde boy gösteren Paralimpik Atletizm Milli Takımı iki madalya aldı. 800 metrede Hamide Doğangün altın, Zeynep Acet gümüş kazandı.
Kupa Voley çeyrek finalinde Arkas, 12.30'da G.Saray'la karşılaşacak. Kazanan Halkbank-Plevne maçının galibiyle eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu: Granada-Manchester United/ Ajax -Roma, Dinamo Zagreb- Villarreal / Arsenal-Slavia Prag.
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün: 13.00: Fethiye-Tofaş, 15.15: Beşiktaş-Darüşşafaka, 17.30: G.Saray-Bahçeşehir, 20.00: Ormanspor-T. Telekom.
Dünya Atletizm Grand Prix'sinde boy gösteren Paralimpik Atletizm Milli Takımı iki madalya aldı. 800 metrede Hamide Doğangün altın, Zeynep Acet gümüş kazandı.