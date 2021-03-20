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Aktüel haberler (20.03.21)

Bundesliga'da Erling Haaland'lı , Köln'e konuk olacak. 17.30'daki mücadele, A Spor'dan naklen yayınlanacak. İşte aktüel haberler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (20.03.21)

Dünya Atletizm Grand Prix'sinde boy gösteren iki madalya aldı. 800 metrede altın, gümüş kazandı.

Kupa Voley çeyrek finalinde , 12.30'da G.Saray'la karşılaşacak. Kazanan - maçının galibiyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu: Granada-/ -, - / Arsenal-.

'nde bugün: 13.00: Fethiye-Tofaş, 15.15: Beşiktaş-Darüşşafaka, 17.30: G.Saray-Bahçeşehir, 20.00: Ormanspor-T. Telekom.

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