Borussia Dortmund Arminia Bielefeld maçı CANLI İZLE | A SPOR

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Borussia Dortmund ile Arminia Bielefeld kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanıyor.
BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MAÇI 11'LERİ
Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Emre Can, Hummels e Raphael Guerreiro; Bellingham e Dahoud; Giovanni Reyna, Marco Reus e Jadon Sancho; Erling Haaland.
Arminia Bielefeld: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson e Laursen; Kunze e Prietl; Córdova, Doa e Voglsammer; Klos.