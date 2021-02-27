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Almanya Bundesliga 23. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Borussia Dortmund, evinde alacağı galibiyetle Bundesliga'da üst sıraları zorlamak istiyor. Arminia Bielefeld ise, alt sıralardan kurtulmak adına Dortmund deplasmanından puan ya da punlar istiyor. Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:27
Borussia Dortmund Arminia Bielefeld maçı CANLI İZLE | A SPOR

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanıyor.

BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MAÇI 11'LERİ

Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Emre Can, Hummels e Raphael Guerreiro; Bellingham e Dahoud; Giovanni Reyna, Marco Reus e Jadon Sancho; Erling Haaland.

Arminia Bielefeld: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson e Laursen; Kunze e Prietl; Córdova, Doa e Voglsammer; Klos.

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