Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1-2 Mainz 05 | MAÇ SONUCU

1-2 | MAÇ SONUCU

'nın 22. haftasında sahasında Mainz'ı konuk etti. Düşme hattında yer alan konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:25 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:29
Borussia Mönchengladbach 1-2 Mainz 05 | MAÇ SONUCU

. Futbol Ligi'nin 22. haftasında ile , 'ta kozlarını paylaştı. ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede konuk takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mainz 05'in golleri 10. dakikada ve 86. dakikada 'den gelirken, ev sahibi takımın golünü 26. dakikada kaydetti.

Borussia Mönchengladbach bu sonuçla 33 puanda kalarak 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 4. galibiyetini alan Mainz 05 ise 17 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

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