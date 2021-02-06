Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Stuttgart: 5-2 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

- : 5-2 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

'nın 20. haftasında 'ı ağırlayan , rakibini 5-2'lik skorla mağlup edip 2 maç sonra üç puanla tanıştı. Ev sahibinde 2 gol atan Türk asıllı Alman yıldız mücadeleye damgasını vurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 19:23 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 19:39
Bayer Leverkusen - Stuttgart: 5-2 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

'da heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde ilk 4 mücaedelesi veren , ekranlarından naklen yayınlanan maçta 'ı 5-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 31'de , 56'da , 68'de ve 84'te kaydetti.

Stuttgart'ın golleri ise 50 ve 77'de 'ten geldi.

Ligde 2 maç sonra kazanan bu sonuçla puanını 35'e yükseltip maç fazlasıyla 4. sıraya tırmanırken, 10. basamaktaki Stuttgart ise 25 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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