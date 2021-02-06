Bayer Leverkusen - Stuttgart: 5-2 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

Almanya Bundesliga'da heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde ilk 4 mücaedelesi veren Bayer Leverkusen, A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Stuttgart'ı 5-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 31'de Kerem Demirbay, 56'da Leon Bailey, 68'de Florian Wirtz ve 84'te Demarai Gray kaydetti.

Stuttgart'ın golleri ise 50 ve 77'de Sasa Kalajdiz'ten geldi.

Ligde 2 maç sonra kazanan Leverkusen bu sonuçla puanını 35'e yükseltip maç fazlasıyla 4. sıraya tırmanırken, 10. basamaktaki Stuttgart ise 25 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: