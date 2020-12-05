Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusenli futbolcu Kerem Demirbay’ın covid-19 testi pozitif çıktı

Bayer Leverkusenli futbolcu ’ın covid-19 testi pozitif çıktı

ekiplerinden 'de forma giyen Alman futbolcu Kerem Demirabay'ın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. 27 yaşındaki futbolcunun herhangi bir semptomu bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 00:12
Bayer Leverkusenli futbolcu Kerem Demirbay’ın covid-19 testi pozitif çıktı

(Bundesliga) takımlarından 'de forma giyen futbolcu , yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre Kerem Demirbay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Teşhisin konulmasının ardından takımdan tecrit edilen ve evinde karantinaya alınan 27 yaşındaki futbolcunun herhangi bir semptomu bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Takımın diğer oyuncularının test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda yarın 04 ile karşılaşacak.

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