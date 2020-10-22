Haberler Almanya Bundesliga Loris Karius'a büyük şok! Resmi maça çıkmadan sakatlandı

'a büyük şok! Resmi maça çıkmadan sakatlandı

'ta gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan , siyah-beyazlı takımla kiralık sözleşmesini feshettikten sonra ekiplerinden 'in yolunu tuttu. 27 yaşındaki file bekçisi takımıyla henüz resmi maça çıkmadan antrenmanda sakatlık yaşadı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 19:16
Loris Karius'a büyük şok! Resmi maça çıkmadan sakatlandı

Geçtiğimiz 2 sezonda 'ta kiralık olarak forma giyen , son olarak 'e kiralandı. Liverpool Klopp'un takımında düşünmediği Karius, ekibiyle çıktığı son antremanda sakatlandı.

Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer, sakatlığın tipi hakkında açıklamada bulunmadı. İsviçreli teknik adam açıklamasında; "Antrenman sırasında bir sakatlık yaşandı ve tamamen ayağını yanlış basmakla ilgili." dedi.

FREIBURG MAÇINI KAÇIRACAK!
Karius'un dönüş tarihi bilinmiyor ancak Alman kaleci hafta sonu oynanacak Frieburg maçını kesin olarak kaçıracak. Hafta sonu Freiburg'la karşılaşacak Berlin ekibi, 5 puanla Bundesliga'da 10. sırada yer alıyor.

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