Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan flaş karar! Beşiktaş'ta sistem değişiyor

'dan flaş karar! 'ta sistem değişiyor

'ta , 'in 6'ncı haftasında oynanacak olan Yukatel Denizlispor maçı öncesinde çift forvet ve üçlü defans denemeleri yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:57
Sergen Yalçın'dan flaş karar! Beşiktaş'ta sistem değişiyor

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra yokları oynayan ve üst üste oynadığı üç maçta sekiz puan kaybeden 'ta sistem değişikliği yaşanacak. , son yapılan idmanlarda çift santrfor ile üçlü defansı denemeye başladı. Tecrübeli teknik adamın pazartesi günü oynanacak maçta takımı sahaya bu anlayışla çıkarması sürpriz olmayacak. Çift santrfor tercih edilirse ileri uçta Aboubakar'ın yanında Cyle Larin forma giyecek.

10 NUMARAYA 3 ADAY

Üçlü defans durumunda ise savunmanın göbeğinde Vida, sağda Rosier, solda N'Sakala olacak. Orta alanın kanatlarında ile yeni transfer Ghezzal; göbekte Atiba, Josef de Souza ve 10 numara bölgesinde de Adem Ljajic, ile iyileşmesi durumunda Mensah'tan biri şans bulacak. Sergen Yalçın bu yeni oyun şablonuyla savunmayı ön alandan başlatıp takımın hücumda daha etkin olmasını planlıyor. ( Gazetesi)

BİZE ULAŞIN