Son dakika: Beşiktaş'ta Bernarnd Mensah'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden olan Bernard Mensah corona virüsüne yakalandı. Ganalı yıldızın ülkesinin milli takım kampı dönüşünde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.