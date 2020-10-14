Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta Bernarnd Mensah'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika: 'ta Bernarnd Mensah'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

ekiplerinden 'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar resmi hesabından, Takımı'ndan dönen Mensah'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:32 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:48
Son dakika: Beşiktaş'ta Bernarnd Mensah'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

orta sahasının önemli isimlerinden olan Mensah corona virüsüne yakalandı. Ganalı yıldızın ülkesinin milli takım kampı dönüşünde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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