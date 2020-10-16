Taraftarımız bizi uçurur

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta çok maça çıktığını hatırlatan siyah-beyazlı oyuncu, "Beşiktaş taraftarı mükemmel, çok büyük fark oluşturuyorlar. Onların olmaması beni çok üzüyor. Onların takıma gösterdiği katkıyı çok iyi bilen oyuncuyum. Takımdaki yeni oyuncular içinde taraftarları en iyi bilen oyunculardan biriyim" diye konuştu.

SKORA BAKMIYORLAR

Maçların yeniden seyircili oynanma durumuna değinen Brezilyalı orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Taraftar her zaman, Beşiktaş'ın büyük gücüdür. Önümüzdeki dönem içerisinde stada geri dönme ihtimali olursa Beşiktaş'ı itecektir. Başka takımlara karşı oynarken Beşiktaş'ın taraftarını birçok kez izledim. Takımları 1-0, 2-0, 3-0 geride olsa da Beşiktaş'ı desteklemeye devam ettiklerini gördüm. İnanılmaz anlardı. Taraftarlar yeniden tribünde olursa Beşiktaş'ın gücü olacaktır. "

NASIL BAŞLADIĞIN DEĞİL NASIL BİTİRDİĞİN ÖNEMLİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile iyi bir iletişim kurduklarını anlatan Josef de Souza, "Sergen Yalçın tecrübeli bir antrenör. Takımı bu durumdan nasıl çıkarıp zirveye taşırız ve zirve yarışı içinde tutabiliriz konuşmalarını aramızda sürekli yapıyoruz, bütün konuşmalarımız bu yönde. Çok iyi takımımız var. Sezona iyi bir başlangıç yapmadık ama önemli olan nasıl başladığınız değil ligi nasıl bitirdiğiniz. Sonuçta futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor" şeklinde konuştu.

OPSİYON ÖNEMSİZ

Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamasına değinen Brezilyalı futbolcu, "Benim burada yapmam gereken en iyi performansı göstermek. Beşiktaş'ın koyduğu maddeydi. İyi olduğum sürece o maddenin çok geçerli olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

EN CİDDİ TEKLİFİ BESİKTAS VERDİ

Souza, "Birçok kulüpten teklifler geldi ama Beşiktaş'ın teklifi daha ciddiydi ve bu teklifi değerlendirdik. Ülkemde de büyük kulüplerde oynadım. Bunun için kendimi şanslı ve özel hissediyorum. Brezilya'da ve burada büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklenti aynı, şampiyon olmak. Bu çok fazla bir şey değişmiyor" yorumunu yaptı.