Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde Dortmund ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DORTMUND - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dortmund - B. Mönchengladbach maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

DORTMUND - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dortmund: Bürki, Akanji, Hummels, Can, Guerreiro, Bellingham, Witsel, Meunier, Sancho, Reus, Haaland

B. Mönchengladbach: Sommer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Lainer, Herrmann, Kramer, Wolf, Stindl, Hofmann, Thuram