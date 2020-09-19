Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. sahasında 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:01
Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde Dortmund ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DORTMUND - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dortmund - B. Mönchengladbach maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

DORTMUND - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dortmund: Bürki, Akanji, Hummels, Can, Guerreiro, Bellingham, Witsel, Meunier, Sancho, Reus, Haaland

B. Mönchengladbach: Sommer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Lainer, Herrmann, Kramer, Wolf, Stindl, Hofmann, Thuram

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