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15 Mayıs 2020, Cuma
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Bundesliga yarın başlıyor

Bundesliga yarın başlıyor

Corona virüsü nedeniyle ertelenen 1. , yarın itibarıyla Ruhr derbisiyle yeniden başlayacak.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen 1. , yarın itibarıyla Ruhr derbisiyle yeniden başlayacak. Ligin şampiyonluk favorilerinden ile üst sıraları kovalayan 04 arasında oynanacak müthiş derbiyi, Vodafone TV kullanıcıları ekstra ücret ödemeden seyredebilecek. Yarın oynanacak önemli karşılaşma, TSİ 16.30'da başlayacak.
  1. 15.5.2020
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