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20 Mart 2020, Cuma
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Gladbach’da takımdan jest

Gladbach’da takımdan jest

Bundesliga ekibi Borussia M'Gladbach'ta futbolcular, koronavirüs nedeniyle gelirlerinin bir kısmından vazgeçti. , futbolcularla gurur duyduklarını belirtti.

Bundesliga ekibi Borussia M'Gladbach'ta futbolcular, koronavirüs nedeniyle gelirlerinin bir kısmından vazgeçti. , futbolcularla gurur duyduklarını belirtti. Eberl ayrıca yöneticilerin ve teknik ekibin de bu jeste katılacağını aktardı.

  1. 20.3.2020
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