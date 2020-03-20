Gladbach’da takımdan jest

Bundesliga ekibi Borussia M'Gladbach'ta futbolcular, koronavirüs nedeniyle gelirlerinin bir kısmından vazgeçti. Sportif Direktör Max Eberl, futbolcularla gurur duyduklarını belirtti. Eberl ayrıca yöneticilerin ve teknik ekibin de bu jeste katılacağını aktardı.