Nuri Şahin'den EURO 2020 açıklaması! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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'den açıklaması!

Nuri Şahin'den EURO 2020 açıklaması!

Milli futbolcu , 2020 Avrupa Şampiyonası ile Bundesliga'nın koronavirüs sebebiyle ertelenmesi hakkında konuştu.

'nın takımında forma giyen milli futbolcumuz , 2020 Avrupa Şampiyonası () ile Alman Futbol Ligi Bundesliga'nın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi kararını değerlendirdi.

"BENİM İÇİN GARİP BİR DUYGUYDU"

Şahin, "Bundesliga'nın ertelendiğini öğrenmek benim için garip bir duyguydu açıkçası. Çünkü bu dönemlerde sürekli futbol maçları yapmaya alışmışız. Ama bize bu kararın neden olduğunu açıkladılar ve yapılması gerekenin bu olduğunu anladık. Almanya Futbol Federasyonu bize evde kalmayı tavsiye etti. En basit şekilde böyle ifade edebilirim. Ailemiz, arkadaşlarımız, görüştüğümüz insanlar var. Evde kalmalıyız ve yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Kulüpten bize verilen bireysel çalışma programlarımız var ve bununla da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evde koşu bandı ve benzeri spor aletlerimizle çalışıyoruz. Bu şekilde formumuzu korumaya uğraşıyoruz.

''ERTELENMESİ DOĞRU KARARDI''

EURO 2020'nin ertelenmesi kesinlikle doğru bir karardı. Sağlık en önemli şeydir" diye konuştu.

"Futboldan daha önemli şeyler olduğunu söyleriz bazen, bu da o zamanlardan biri"

Futbolun bekleyebileceğini ve futbolcu sağlığının çok daha önemli olduğunu vurgulayan milli futbolcu,şöyle konuştu:

"Futbolcular olarak bizim de durmamız gerekiyordu, doğru karardı. Tüm futbolcuların ailesi ve arkadaşları var. Futboldan daha önemli şeyler olduğunu söyleriz bazen, bu da o zamanlardan biri. Kendimize, etrafımıza ve çevremize çok dikkat etmeliyiz. Bu salgın döneminde birçok şey öğreneceğiz. Bazıları küçük şeyler. Sahip olduğumuz zamana şükretmeyi mesela. İşim gereği sürekli yolda olan biriydim, şimdi 7/24 ailemleyim ve onlarla küçük şeyler yapıp oyunlar oynuyoruz. Dün çocuklarımla bir masa oyunu oynadım ve onlarla bunu en son ne zaman yaptığımı bile hatırlamıyordum. Kitaplar okuyoruz, çocuğumla İspanyolca kelimeler çalışıyoruz, evde kalıyoruz ama kendimizi izole etmiyoruz. Sevdiklerimizle görüntülü konuşmalar yapıyoruz." ( SPOR)


  1. 18.03.2020
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