Bayern Münih Ivan Perisic'i kiraladı

Bayern Münih Kulübü, 30 yaşındaki Ivan Perisic'in Inter'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

İtalya basınında, oyuncunun kiralama bedelinin 5 milyon, satın alma opsiyonunun ise 20 milyon avro olduğu öne sürüldü. Hücum hattının kanatlarında görev yapan Perisic, geçen sezon tüm kulvarlarda Inter forması ile 45 maça çıktı ve 9 gol attı.