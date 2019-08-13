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13 Ağustos 2019, Salı
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'i kiraladı

Bayern Münih Ivan Perisic'i kiraladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi , 'nın Inter takımından Hırvat 'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübü, 30 yaşındaki 'in Inter'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

basınında, oyuncunun kiralama bedelinin 5 milyon, satın alma opsiyonunun ise 20 milyon avro olduğu öne sürüldü. Hücum hattının kanatlarında görev yapan Perisic, geçen sezon tüm kulvarlarda Inter forması ile 45 maça çıktı ve 9 gol attı.

  1. 13.08.2019
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