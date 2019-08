Bayern Münih'ten hazırlık maçında 23 gol

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçlarında farklı skorlar almaya devam ediyor.

Bavyera temsilcisi son olarak dostluk maçında karşı karşıya geldiği FC Rottach-Egern ağlarını tam 23 kez sarstı. Takımın Fransız yıldızı Tolisso 5 dakika içerisinde attığı 4 golle ön plana çıktı.

Alman devi, geçtiğimiz yaz yine aynı rakibiyle hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelmiş ve skor 20-2 bitmişti.

1??1??-0?? at the break, with @CorentinTolisso scoring four in a row! ??



Watch the second half LIVE ?? https://t.co/jMBTZDPHse! ?? pic.twitter.com/50tFVuOCmc