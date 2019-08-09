Bayern Münih'ten hazırlık maçında 23 gol - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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'ten hazırlık maçında 23 gol

Bayern Münih'ten hazırlık maçında 23 gol

Alman devi , hazırlık maçında karşı karşıya geldiği FC Rottach'a gol yağdırdı. Bavyera ekibi rakip fileleri 23 kez havalandırarak dikkat çekici bir skora imzasını attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekiplerinden , sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçlarında farklı skorlar almaya devam ediyor.

Bavyera temsilcisi son olarak dostluk maçında karşı karşıya geldiği FC Rottach-Egern ağlarını tam 23 kez sarstı. Takımın Fransız yıldızı Tolisso 5 dakika içerisinde attığı 4 golle ön plana çıktı.

Alman devi, geçtiğimiz yaz yine aynı rakibiyle hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelmiş ve skor 20-2 bitmişti.

  1. 09.08.2019
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