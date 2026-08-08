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Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor’da 2 transfer birden!

Corendon Alanyaspor’da 2 transfer birden!

Corendon Alanyaspor, Kayserispor’dan 20 yaşındaki Baran Ali Gezek ile Giresunspor’dan 22 yaşındaki Şahin Dik'i kadrosuna kattı. Baran Ali Gezek ile 4, Şahin Dik ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 13:30
Corendon Alanyaspor’da 2 transfer birden!

Corendon Alanyaspor Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Hasan Çavuşoğlu ile yeni transferler Baran Ali Gezek ve Şahin Dik katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi bugün 2 transferimiz var. Genç oyuncular, biri sağımda Baran Ali Gezek, Kayserispor'dan. Baran Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Biri de Şahin Dik. O da Giresunspor'dan, gerçekten iyi bir futbolcu. Gençlere önem veriyoruz biliyorsunuz. Gençlere de yatırım yapıyoruz. Genç oyuncuları Alanyaspor bünyesinden yetiştirip başka takımlara gönderme imkanımız oluyor. Baran Ali, milli takıma da gitti biliyorsunuz. Hem U21 Milli Takımı'nda da oynuyor. Baran Ali 20 yaşında, Süper Lig'de 52 maçı var. Genç oyuncuların da tabii önünü açmak amacıyla kendileri de Alanyaspor'u tercih etti. O da bizim için önemli bir şey. Baran Ali'yi bildiğim kadarıyla çok isteyen kulüpler de var ama Alanyaspor'a gelmek istedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Şahin'e de teşekkür ediyorum. İnşallah burada ikisi de çıkış yapacak. İlk 11'de yer bulacaklar. İkisine de inanıyorum ve güveniyorum. Ailemize hoş geldin diyorum" dedi.

BARAN ALİ GEZEK: ALANYASPOR'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Yeni transfer Baran Ali Gezek, Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Alanyaspor gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sakatlıksız, kazasız belasız hedeflerimize ulaşacağımız bir sene olur. Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ŞAHİN DİK: ELİMDEN GELENİN DAHA FAZLASINI YAPACAĞIM

Şahin Dik ise Alanyaspor için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Öncelikle Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Bu kulüp için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Alttan yukarı bütün liglerde oynadım. Sonunda hayalim olan Süper Lig'e geldim. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından futbolcular, kendilerini Corendon Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeleri imzaladı.

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