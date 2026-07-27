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Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor'dan Güven Yalçın açıklaması!

Corendon Alanyaspor'dan Güven Yalçın açıklaması!

Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 16:45
Corendon Alanyaspor'dan Güven Yalçın açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Güven Yalçın'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor kadrosuna katılan 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 34 resmi karşılaşmada görev alırken, 9 gol kaydetti.

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