Hagi Alanyaspor'da

Alanyaspor Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Rangers'ta oynayan 26 yaşındaki 10 numara, "Öncelikle evime, doğduğum yere geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok duygusal bir an benim için" dedi. İmza töreninin ardından Başkan Hasan Çavuşoğlu Hagi'nin babası Gheorghe Hagi'ye Alanyaspor forması hediye etti.
