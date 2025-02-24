Alanya 2-0'dan çevirdi

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Alanyaspor, evinde Adana Demirspor engelini 3-2'lik skorla geçerek rahat bir nefes aldı. Ligde son 2 haftadır puana hasret kalan güney ekibi, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 3 puan çıkarmayı başardı. 33 ve 37'de Yusuf Barası'nın golleriyle konuk ekip devreyi 2-0 önde kapattı. 63'te Arda'nın kendi kalesine attığı golle umutlanan Alanya, 68'de Hadergjonaj'ın penaltısı ile dengeyi sağladı. Son sözü 90'da Yusuf Özdemir söyledi ve Alanya puanını 31'e yükseltti.

SKORER SAĞ BEK

Alanyaspor'un başarılı sağ beki Hadergjonaj bu sezon ligdeki 3. golüne imzasını attı. 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de iki de asisti bulunuyor.

KAYSERİ YAKALADI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar ligin alt sıralarındaki dev heyecan da dikkat çekiyor. Adana Demirspor ve Hatayspor'un küme düşmesine kesin gözüyle bakılırken, özellikle diğer 4 takım arasında inanılmaz bir yarış var. Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırıp takımın başına Jakirovic'i getiren Kayseri bu takımlar arasında en büyük değişim gösteren ekip oldu. Dün konuk ettiği Göztepe'yi deviren sarı-kırmızılılar, Jakirovic ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş oldu.

NAZON İYİ TAKİP ETTİ

Karşılaşma baştan sona iki takımın da temkinli oyunuyla devam etti. İlk yarının son dakikalarında ev sahibi Kayseri'nin başarılı oyuncusu Nazon, direkten dönen topu iyi takip ederek fileleri buldu. İkince yarıda ise Göztepe'nin çabası yeterli olmazken Kayseri aldığı galibiyetle düşme potasının hemen üzerinde bulunan Sivas'ı yakaladı. Üstelik bir maçı da eksik olan Kayseri, hafta Beşiktaş ile berabere bile kalsa düşme potasından kurtulacak.

SAHADA HER ŞEYİ YAPTIK

Göztepe zaferi sonrasında konuşan Kayseri Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, çok önemi bir galibiyet aldıklarını ve kazandıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sahada kazanmak için her şeyi yapan bir Kayserispor olduğunu belirten Jakirovic, "Kolay bir maç olmadı. Oldukça soğuk bir havada oynandı. Oyuncularımız iyi bir mücadele gösterdi. Rakibimiz uzun top oynayan bir takım. Ama biz uzun topu iyi savunduk. Kazandığımız toplarla hızlı kontra ataklarla çıkmaya gayret ettik. Bunlardan bir tanesinde de rakibi cezalandırdık" dedi.