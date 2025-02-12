Sporar bombası

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Alanyaspor, transferin son gününde bombayı patlattı. Akdeniz ekibi, uzun yıllar 4 Büyükler'in peşinden koştuğu, Sloven yıldız golcü Andraz Sporar'ı Yunan devi Panathinaikos'tan transfer etti. Turuncu-yeşilliler, bu sezon 9 maçta 1 gol atan 30 yaşındaki tecrübeli santrforla 3.5 yıllık imza attı. Slovenya Milli Takımı'nın formasını 60 kez terleten ve 12 gol kaydeden Sporar, 2022'de Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan Panathinaikos'a 3.5 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta 43 karşılaşmada boy gösteren yıldız forvet, 13 gol, 3 asist katkısı sağlayıp dikkatleri üzerine çekti.