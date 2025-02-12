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Haberler Alanyaspor Sporar bombası

Sporar bombası

Alanya, uzun yıllar ‘4 Büyükler’in peşinden koştuğu Panathinaikos’un Sloven yıldızı Sporar’ı aldı. Akdeniz ekibi, 5 yeni transferini de tanıttı

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Sporar bombası

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Alanyaspor, transferin son gününde bombayı patlattı. Akdeniz ekibi, uzun yıllar 4 Büyükler'in peşinden koştuğu, Sloven yıldız golcü Andraz Sporar'ı Yunan devi Panathinaikos'tan transfer etti. Turuncu-yeşilliler, bu sezon 9 maçta 1 gol atan 30 yaşındaki tecrübeli santrforla 3.5 yıllık imza attı. Slovenya Milli Takımı'nın formasını 60 kez terleten ve 12 gol kaydeden Sporar, 2022'de Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan Panathinaikos'a 3.5 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta 43 karşılaşmada boy gösteren yıldız forvet, 13 gol, 3 asist katkısı sağlayıp dikkatleri üzerine çekti.

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