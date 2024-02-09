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Alanyaspor Ahmed Hassan’ı sezon sonuna kadar kiraladı!

Son dakika spor haberi: Corendon Alanyaspor, Pendikspor’dan 30 yaşındaki Mısırlı forvet oyuncusu Ahmed Hassan’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 00:06
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Alanyaspor Ahmed Hassan’ı sezon sonuna kadar kiraladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, devre arası transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam ediyor. Alanya ekibi, son olarak Pendikspor'dan 30 yaşındaki Mısırlı santrafor Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattı. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Ahmed Hassan. Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda formamızı giyen santrafor Ahmed Hassan'ı Pendikspor'dan sezon sonuna kadar transfer etti" ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor, devre arası transfer döneminde Ui-Jo Hwang ve Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzalamıştı.

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