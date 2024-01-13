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Alanyaspor'da Fatih Tekke: Mağlubiyeti hak etmedik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Fatih Tekke karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 19:32
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Alanyaspor'da Fatih Tekke: Mağlubiyeti hak etmedik

Başakşehir, Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında Alanyaspor'u sahasında 3-2 mağlup etti. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti hak etmediklerini, skor hariç kendileri için çok olumlu bir maç olduğunu belirten Tekke, "Alanyaspor olarak geldiğimizden futbol oynamak isteyen bir takımız. Organizasyonlarımız, topa sahip olma isteğimiz konuşulabilir. Bugün eksiklerimize rağmen Türkiye'de son haftalarda gayet iyi oynayan bir takıma karşı çok olumlu oynadık. Frikik pozisyonu öncesi verilen elle oynama vardı. Korner aynı. Rakibimizin direkten dönen bir topu var sadece. İlk yarı maçı bitirebileceğimiz anlar vardı. İptal edilen golümüz oldu. 2-3 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Bütün oyuncularımın performansından memnunum. Biz oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Olumlu şey söyleyeceğim birçok şey var ama oyun içerisinde kalıp bunlarla ilgili düşüneceğim. Skor hariç bizim için olumlu bir maç oldu. Kadro derinliğimizde bazı sıkıntılarımız var. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Mağlubiyeti hak etmeyen, galibiyeti hak eden bir Alanyaspor vardı" ifadelerini kullandı.

"KENARDA BEN KENDİMİ RAHAT HİSSETMİYORUM"

Süper Lig'in 2'nci yarısında devreye giren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili sorulan bir soruya ise Tekke, "Yarı otomatik, tam otomatik, manuel. Biz henüz manuele geçmiş değiliz. Konu ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kenarda ben kendimi rahat hissetmiyorum. Merhamet ve şefkat çok değerli şeyler ama bu oyun içerisinde birinci istediğimiz şey adalet. Bunun olmayışı beni rahatsız ediyor. Bu bütün takımlar için geçerli. Bağırmıyoruz, bağırmayacağız. Üzgünüm ama oyunda kalmak benim tercihim" şeklinde konuştu.

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