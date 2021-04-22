Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi iki takımda da eksik isimler var. Peki, Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor'un sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı mücadele bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TEK EKSİK HASAN HÜSEYİN ACAR

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlıyor. Takımda sakatlığı geçen kaptan Efecan Karaca takımla birlikte çalışmalarını sürdürürken, kadroda tek eksik Hasan Hüseyin Acar olacak. Akdeniz temsilcisinde cezalı oyuncu bulunmazken Efecan, Moubandje ve Caulker sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu futbolculardan birisi Gaziantep maçında kart görmesi durumunda 37. haftada deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

SA PINTO DÖNÜYOR

Gaziantep'te, 3 haftadır cezası nedeniyle takımdan ayrı kalan teknik direktör Ricardo Sa Pinto, Alanyaspor maçında sahada olacak. Geçen hafta cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Vetrih'in teknik heyetten görev bekleyeceği maç öncesinde Güray Vural kart cezası, Kana Bıyık ile Andre Felipe ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Babacar

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Rashid, Sousa, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

Süper Lig'de iki rakip bugüne dek 3 kez karşı karşıya gelirken, iki takım da birer maçı kazanırken, bir maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep daha önce TFF 1'inci Lig'de de karşı karşıya gelirken, Alanya'da bugüne dek oynanan toplam 3 maçın hepsini Alanyaspor gol yemeden kazandı. Deplasmanda 9 maçtır kazanamayan konuk takım, Alanyaspor'u da bugüne dek bir sezonda iki kez yenme başarısı gösteremedi.