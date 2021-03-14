Derbi Alanya’nın

Süper Lig'de haftanın derbisinde gülen taraf Alanya oldu. Antalya'yı konuk eden turuncu-yeşilliler, 28'de öne geçti. Salih'in pasında topla buluşan Babacar'ın şutu auta gitti. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Boffin'in penaltı yaptığına hükmetti. Bayazdı: 1-0. 39'da Mustafa Pektemek rakiplerini geçip vurdu, Boffin sektirdi, Mustafa kendi topunu tamamladı: 2-0.



BİRBİRLERİNE ASİST

83'te Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Ceyhun Gülselam, topu sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0. 90+5. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-0'a getirdi. Efkan'ın soldan ortasında Ceyhun Gülselam'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. Antalya'nın 13 maçlık yenilmezlik serisi bitti.