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Derbi ’nın

Turuncu-yeşilliler, 28’de Babacar’ın penaltısıyla öne geçti. 39’da Pektemek farkı 2’ye çıkardı. 83’te ve 90+5’te skoru ilan etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Derbi Alanya’nın

Süper Lig'de haftanın derbisinde gülen taraf oldu. 'yı konuk eden turuncu-yeşilliler, 28'de öne geçti. 'in pasında topla buluşan Babacar'ın şutu auta gitti. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem 'in penaltı yaptığına hükmetti. Bayazdı: 1-0. 39'da Pektemek rakiplerini geçip vurdu, Boffin sektirdi, Mustafa kendi topunu tamamladı: 2-0.

BİRBİRLERİNE ASİST
83'te farkı üçe çıkardı. Gülselam, topu sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Bekiroğlu'na aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan , meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0. 90+5. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-0'a getirdi. Efkan'ın soldan ortasında 'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. Antalya'nın 13 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

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