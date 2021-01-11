Haberler Alanyaspor Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

1-2 | MAÇ SONUCU

'in 18. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın son maçında sahasında 'yı konuk etti. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk takım oldu. Mücadelede Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller ve 'dan gelirken Alanyaspor'un tek golü 'ın penaltı vuruşuyla geldi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 20:43 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 20:55
Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

'in 18. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın son maçında sahasında 'yı konuk etti. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk takım oldu.

Mücadelede Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller ve 'dan gelirken Alanyaspor'un tek golü 'ın penaltı vuruşuyla geldi.

Kasımpaşa, 25. dakikada 'nin direkt kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Alanyaspor 30 puanla 5. sırada kaldı. Konuk Kasımpaşa ise puanını 22'ye çıkartarak 13. sıraya yükseldi.

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