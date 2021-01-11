Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın son maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk takım oldu.

Mücadelede Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller Hodzic ve Yusuf Erdoğan'dan gelirken Alanyaspor'un tek golü Bakasetas'ın penaltı vuruşuyla geldi.

Kasımpaşa, 25. dakikada Haddadi'nin direkt kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Alanyaspor 30 puanla 5. sırada kaldı. Konuk Kasımpaşa ise puanını 22'ye çıkartarak 13. sıraya yükseldi.