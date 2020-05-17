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17 Mayıs 2020, Pazar
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Bammou’dan yardım eli

Bammou’dan yardım eli

eşi ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

eşi ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Faslı golcü, "Birlikte duruyoruz. Bu yolculukta, büyük kalpleri olan ve kesinlikle temas halinde olacağımız güzel ailelerle tanıştık. Ramazan ayındayız ve bu zor günlerde birbirinize yardım ettiğinizden emin olun" diye konuştu.
  1. 17.5.2020
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